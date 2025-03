Thesocialpost.it - Soccorre un piccolo animale, ventenne travolta e uccisa da un’auto pirata

Lurago Marinone (Como) – Una giovane di vent’anni ha perso la vita nella notte in un tragico investimento avvenuto lungo una strada provinciale. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la ragazza si trovava in auto con il fidanzato quando la coppia ha deciso di accostare perre unferito, forse investito proprio dalla loro vettura.È stato in quel momento, mentre la ragazza attraversava la carreggiata, chesopraggiunta a forte velocità l’hain pieno. Il conducente non si è fermato, ha trascinato il corpo della giovane per alcuni metri ed è poi fuggito, lasciandola sull’asfalto.Laè stata soccorsa e trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Sant’Anna di Como, dove però è morta poco dopo per le gravi ferite riportate.I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto e soprattutto di identificare l’automobilista in fuga, che rischia una pesante accusa.