Oasport.it - Snowboardcross, quinto posto amaro ai Mondiali per Moioli/Sommariva. Oro alla Francia

Tanti rimpianti sulle nevi svizzere di St. Moritz per l’Italia al termine della prova a coppie miste valevole per i Campionatidi2025. L’ambiziosa formazione azzurra composta da Lorenzoe Michelaè uscita di scena in semifinale, vincendo poi in scioltezza la Small Final e chiudendo dunque la competizione iridata in quinta piazza assoluta.Il rammarico è legato allo sfortunato episodio che ha sancito l’eliminazione della coppia italiana in semifinale, con la fresca campionessa del mondo individualeaffossata da un pericoloso contatto con l’americana Acy Craig (punita con la squalifica del tandem statunitense) che l’ha costretta a rallentare e a saltare una porta per evitare la caduta in atterraggio da un salto mentre si stava lanciando a doppia velocità per andare a prendere le prime due e dunque il pass per la finalissima.