Oasport.it - Snowboardcross a coppie, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia outsider per una medaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVEBuongiorno! Benvenuti e benvenute allalive testuale del Mondialedi Engadina, in Svizzrera. Scatta l’ora delloprotagonista con Michela Moioli e Lorenzo Sommariva. La prima è la nuova Campionessa del Mondo di. Semaforo verde alle ore 11.00!Ad affiancare la fresca Campionessa del Mondo ci sarà, con buona probabilità, Lorenzo Sommariva. L’azzurro ha chiuso al quindicesimo posto nella giornata di ieri. L’cercherà di ritagliarsi il proprio spazio sin da dubito, spinta dall’entusiasmo di Michela Moioli e dalla voglia di emergere di Lorenzo Sommariva. Tanteda tenere sotto la lente d’ingrandimento: dai francesi Loan Bozzolo e Julia Pereira de Sousa agli austriaci Jakob Dusek e Pia Zerkhold, passando per i canadesi Eliot Grondin e Odine Meryeta.