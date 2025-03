Snowboard cross Mondiali St Moritz 2025 | Sommariva Moioli quinti nella gara a squadre vince la Francia

Leggi su Sportface.it

Lorenzoe Michelahanno chiuso al quinto posto ladelloaidi St.. La coppia italiana aveva già centrato la medaglia d’argento iridata nel 2021 a Idre Fjäll, ma non è riuscita a ripetersi sulle nevi dell’Engadina. Dopo il trionfo di ieriprova individuale, la fuoriclasse bergamasca sognava la doppietta, ma il suo obiettivo si è interrotto bruscamente in semifinale: qui infattinon è riuscita a completare la rimonta, e in seguito ad un contatto con la statunitense Acy Craig è uscita dal tracciato, senza portare a termine la run. Dopo una lunghissima review, la giuria ha deciso per la squalifica degli Stati Uniti, ma il terzo posto finale dell’Italia non ha consentito l’accesso alla big final.FISWORLD CUP– Women’s– BREUIL CERVINIA – QUALIFICATIONMichela (ITA) during FISWorld Cup – Women and Men,race in Cervinia, Italy, December 13 2024small final i due azzurri hanno chiuso comodamente al primo posto con una run dominata da, completando così la prova in quinta posizione totale.