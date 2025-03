Metropolitanmagazine.it - Skincare primaverile? Si, grazie: cosa dobbiamo cambiare nella nostra routine in vista della bella stagione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Le temperature in aumento significano una sola: finalmente sta arrivando la. Il passaggio da inverno a primavera causa una serie di adattamenti necessari da parte del nostro corpo, e questo vale anche per lapelle: ecco laperfetta per affrontare il cambio di, i prodotti da inserirePrimavera chiama caldo, ma chiama anche pioggia e malanni di, senza dimenticare le allergie. È importante dunque capire come reagisce lapelle. Chi ha tendenza alla pelle grassa, infatti, potrebbe risentire dell’aumento delle temperature; viceversa chi è soggetto ad allergie, avrà pelle più secca e tendente a rossori. Tuttavia, il comune denominatore di questa nuovaè uno: illuminare.