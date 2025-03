Oasport.it - Skicross: Jole Galli esce subito nella gara-1 di Idre Fjäll. Fanny Smith vince la Coppa del Mondo

di scena troppo prestoin occasione della-1 di, ultimo atto del lungo circuito valido per ladel2024-2025 di. La valtellinese ha dovuto salutare la prova al primo turno, anche a causa di una partenza non eccezionale che ha compromesso non poco la sua prestazione.Nello specifico l’azzurra si è ritrovatastessa batteria dei quarti insieme alla Campionessa del, all’altra elvetica Dietrich e alla cinese Een. Brutta l’uscita ai blocchi di partenza, dove l’atleta si è ritrovatain terza posizione senza avere la possibilità di recuperare. Un grande peccato, considerate le tante assenze in tabellone che avrebbero non poco favorito la nativa di Samedan. A trionfare è stata Daniela Maier che, in big final, ha dominato in lungo in largo uscendo per prima dalla start session e mantenendo la testa dellafino alla fine.