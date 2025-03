.com - Sindrome di Cushing: cause, sintomi, diagnosi e trattamenti efficaci

Leggi su .com

Ladi, o ipercortisolismo, è una condizione rara ma potenzialmente grave causata da livelli elevati di cortisolo nel corpo. Se non trattata, può portare a complicanze come diabete, ipertensione e fragilità ossea. Scopriamo cos’è, come si manifesta e quali sono le strategie per diagnosticarla e curarla tempestivamente.Stanco tutto il tempo?della stanchezza e rimedi per ritrovare l’energiaCos’è ladi?Ladisi verifica quando l’organismo è esposto a livelli eccessivi di cortisolo per un periodo prolungato. Questo ormone, prodotto dalle ghiandole surrenali, regola funzioni vitali come pressione sanguigna, glicemia e risposta allo stress. Quando i suoi valori rimangono alti troppo a lungo, però, compaionodebilitanti e rischi per la salute.