Lanazione.it - Sindaco di Sansepolcro, il Cordoglio per Checcaglini

Arezzo, 29 marzo 2025 – “Con Mario se ne va un pezzo importante della storia dell’imprenditoria ae un fulgido esempio di operosità”. Così ilFabrizio Innocenti in merito alla scomparsa di Mario. Negli anni ’60 del secolo scorso aveva creato un’azienda di impianti elettrici, cresciuta e diventata presto punto di riferimento del settore, lasciata in eredità alla figlia Nicoletta, al genero Claudio e ai nipoti. Nominato Cavaliere del Lavoro, Marioera stato poi tra i fondatori di Confartigianato in Valtiberina. “Una vita dedicata al lavoro” prosegue ilInnocenti “ma anche una persona cordiale e affabile, stimata e apprezzata da tutta. Ai suoi familiari le condoglianze della nostra Amministrazione e di un’intera comunità”.