Ilrestodelcarlino.it - Sindacato First Cisl, il savignanese Manzi nuovo segretario

Stefanoè ilgenerale della(Federazione Italiana Reti dei servizi del terziario)Emilia Romagna, ildei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della finanza, della riscossione e delle authority che in regione conta oltre 10 mila iscritti. È stato deciso dal terzo congresso regionale della categoriaina ’Insieme per il futuro’, che si è svolto a Bologna alla presenza, tra gli altri, delgenerale nazionale della categoria Riccardo Colombani e delgenerale dellaEmilia Romagna Filippo Pieri. Il neo eletto sostituisce Daniele Bedogni, prossimo alla pensione. Nato a Savignano sul Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena, il 14 febbraio 1970, laurea in Economia e commercio presso l’Università di Bologna,vanta una lunga carriera sindacale.