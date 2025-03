Dayitalianews.com - Sicilia, Schifani, sulla ‘legge mancia’: “Si cambierà per il futuro, impegno su norme e principi di eguaglianza e imparzialità”

Il governatore: “Ho fatto di tutto per scongiurare l’impugnativa”. Queste le dichiarazioni del presidente della Regione, Renato, rispondendo ai giornalisti, a Catania, in merito alla decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare la cosiddetta.“Ci siamo impegnati con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il ministero degli Affari regionali affinché per ilsiano adottateimprontate al rispetto deidie continenza, in linea con quanto rilevato dal ministero dell’Economia in questa occasione, scongiurando così una molto probabile impugnativa della legge regionale”. Queste le dichiarazioni del presidente della Regionena, Renato, commentando la decisione di Palazzo Chigi di non impugnare lecontenute nella legge regionale 3/2025 su “Disposizioni finanziarie varie”.