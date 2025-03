Unlimitednews.it - Sicilia, Schifani “Legge mancia? Non si ripeterà in futuro”

CATANIA (ITALPRESS) – – "Ho fatto di tutto perché non venisse impugnata, ho avuto continui contatti con il Governo nazionale che stava per farlo e mi sono impegnato per evitare che inil Governo possa dare pareri favorevoli a interventi a pioggia, a frantumazione. Questo ci ha chiesto il Mef. Questa manovra è stata approvata ma c'è un impegno del Governo regionale, chiesto dal Governo nazionale, per evitare ininterventi analoghi". Lo ha detto il presidente della Regionena Renatosulla cosiddetta "", a margine di un evento per i 60 anni della Cosedil, che si è tenuto a Catania.