Siate fedeli a Cristo | salvate il vino

dealcolato mi sembra una specie di parolaccia orribile, inascoltabile. Il. Anche perché dopo è Sangue diquindi fa bene a tutti”. Padre Maurizio Botta, sacerdote oratoriano della Chiesa Nuova (Roma), alla mia domanda sulla liceità deldealcolato nell’eucaristia mi risponde così. E il discorso potrebbe considerarsi chiuso. Tanto più che perfino gli anglicani, solitamente aperti a tutto, si sono appena dichiarati contrari all’utilizzo religioso delsenz’alcol. Ma la materia mi sta talmente a cuore che preferisco abbondare, dunque riporto l’articolo del Codice di Diritto Canonico ricordatomi da monsignor Cavina, vescovo emerito di Carpi: “Ildeve essere naturale, del frutto della vite e non alterato”. E cosa c’è di più alterante della dealcolizzazione? Del gettare ilin una macchina che asporta violentemente l’alcol e altri elementi essenziali, e poi riempirlo di zuccheri e additivi per restituirgli almeno in parte piacevolezza e serbevolezza.