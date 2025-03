Ilrestodelcarlino.it - Si svelano atti inediti su Matteotti

Per quello che ha rappresentato nella maturazione dell’antifascismo pur in un momento in cui la dittatura ancora non aveva mostrato la sua faccia più feroce, per la sua idea dell’Europa che torna oggi attuale, per il suo lucido impegno politico, Giacomo(assassinato dal fascismo nel 1924) è ancora oggi una figura di stimolo e riferimento. Per questo è aperta alle scuole, oltreché a alla cittadinanza delle tre provincie romagnole, la bella mostra in visione fino al 4 maggio presso la Biblioteca Malatestiana che ricorda al mondo l’impegno e il pensiero del "protomartire del fascismo" - come lo ha definito l’assessore alla Cultura Camillo Acerbi nella presentazione di ieri - a cento anni dalla sua uccisione. Voluta e sostenuta dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea (in particolare dalla sua presidente Ines Briganti) e dalla Fondazione Filippo Turati (con il coordinamento di Rossella Pace) la mostra è stata inaugurata dalla Camera dei Deputati nell’ottobre del 2023 e, dopo varie tappe, chiude la sua stagione a Cesena.