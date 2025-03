Ilfattoquotidiano.it - Si può vincere al Superenalotto con l’AI? L’esperimento del giornalista e il parere dell’esperto: “Ecco cosa può fare l’intelligenza artificiale (e cosa no)”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un caso recente di giocate con l’ausilio delaccende le speranze di chi tenta di dare una svolta alla vita con una vincita colossale e il trasferimento su un’isola tropicale. Ma è inutile farsi illusioni, gli esperti sono concordi sul fatto chenon aiuta aa lotto,, roulette, lotteria e in genere tutti i sistemi randomici. La dura realtà? La confida ai lettori del Fatto Quotidiano un grande esperto di statistica specializzato nel gioco, che preferisce mantenere l’anonimato. L’IA è come un orologio rotto, che però funziona due volte al giorno. È andata bene per due volte di fila a un gruppo di studenti universitari, ma dopo un paio di settimane ha lasciato a bocca asciutta unfrancese che ha provato addirittura con quattro sistemi di intelligenza