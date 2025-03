Si è chiusa in bagno e… Grande Fratello Zeudi spiffera tutto a Chiara | paura per MaVi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono rimasti in sei al. Helena,, Jessica,e Lorenzo, unico uomo della casa. Solonon sono ancora finaliste e anzi una delle due non lo sarà mai perché verrà eliminata proprio lunedì 31 marzo. L’altra arriverà fino alla fine. Ovvio che i fandom sono scatenati ma chi credeva che l’appoggio dei sostenitori diperfosse decisivo potrebbe ricredersi.Decisamente ricredersi. Perché come riporta il sito , secondo i 726 utenti che hanno partecipato fino alle ore 18:20 del 28 marzo al sondaggio di Reality House, a guadagnarsi il posto in finale sarebbee con percentuali che non lasciano spazio a dubbi. La dottoressa e fidanzata di Tommaso ha infatti raggiunto l’ 83% dei consensi e batte di gran lunga, ferma al 17%.Leggi anche: “E così l’ha mollato.