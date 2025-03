Ilfattoquotidiano.it - Shiva torna in libertà: “Avevo una pistola nello zainetto perché mi sentivo minacciato. Ho accettato il duplice tentato omicidio per mio figlio e per i concerti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho concordato lo sconto di pena in cambio dell’accettazione, non posso più dibatterla. Hoilper mioe per i. Ho voglia di mettermi in gioco, di lavorare, dire a fare quello che mi piace”, si è espresso così, con toni redentivi, durante la 48 ore passata assieme all’inviato de “Le Iene” Nicolò De Devitiis. Dopo mesi trascorsi tra carcere e domiciliari, lo scorso 18 marzo Andrea Arrigoni, in arte, èto – parzialmente – libero.Nel corso dell’ultima udienza l’avvocato del rapper milanese, Paolo Muzzi, si è accordato con la procuratrice Luisa Russo per la revoca degli arresti domiciliari e la riduzione della pena a 4 anni e 7 mesi, dopo cheera stato condannato in primo grado a 6 mesi e mezzo con il rito abbreviato.