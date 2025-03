Biccy.it - Shaila interviene, la nuova mossa su Lorenzo Spolverato

In questi sei mesi passati nella casa del Grande FratelloGatta esi sono mollati e ripresi svariate volte, ma l’ultima sembrava definitiva, l’ex velina di Striscia la Notizia pareva convinta e infatti ha mantenuto la sua posizione per diversi giorni. Poi però a un passo dalla semifinale è arrivato Giglio (che al GF non ha mai fatto nulla ed è stato attivo e utile alle dinamiche come un complemento d’arredo) e ha fatto tornare insieme gli Shailenzo.Eppure in queste ore circolano diversi rumor secondo i quali l’ex gieffina sarebbe pronta a lasciare il suo Lollo. Un amico della Gatta ha dichiarato che lei non “sa come toglierselo di torno”, Deianira invece ha detto cheavrebbe “dei ripensamenti e sarebbe in crisi”. Grazia Sambruna ha addirittura rivelato che la Gatta potrebbe lasciarein diretta durante la semifinale.