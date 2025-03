Quotidiano.net - Sgrammatura, dalla marmellata alla birra. Ugo Ruffolo: “Che cos’è e come riconoscerla”. I segreti delle etichette

Bologna, 29 marzo 2025 – La pezza sul buco. Così Ugo- avvocato pioniere del diritto dei consumatori, studioso infaticabile, tra i primi in Italia ad occuparsi di intelligenza artificiale -, definisce l’etichetta sulla, shrinkflation “che è stata praticata a lungo, semplicemente mantenendo lo stesso prezzo, diminuendo la quantità e indicando in piccolissimo che non erano più, ad esempio, 430 grammi ma 396. Non se ne accorgeva nessuno”. Qualche esempio: il detersivo per piatti da 900 a 850 ml; lada 66 cl a 62; il prosciutto cotto in vaschetta da 130 a 100 grammi; lada 325 a 250; il bagnoschiuma da 650 grammi a 600 o a 500. “Sarebbe stata seria pratica commerciale scorretta ma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha alzato le mani. Quando è stata investita del problema ha risposto: lo fanno tutti, dunque è diventata pratica comune, dunque lo sanno tutti.