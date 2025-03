Sfuma il sogno di Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte. Voleva essere regina del mattone con le azioni del fratello senza pagarle

Leggi su Open.online

Stando il progetto didel leader del M5s,, di diventare insieme alla sorella Cristiana ladei palazzi di Roma. L’idea era nata l’estate scorsa dal papà Cesare, immobiliarista di lungo corso della capitale e proprietario del Grand Hotel Plaza di Roma: una maxifusione fra le società della famiglia per avere una sola holding di gruppo con 260 milioni di euro di patrimonio in mattoni. Il progetto di fusione era stato depositato nell’estate scorsa dalle tre società coinvolte, l’Agricola Monastero Santo Stefano Vecchio, la Archimede immobiliare srl e la Immobiliare di Roma Splendido srl, ma non è mai stato reso esecutivo. Perché il papà,e la sorella avevano fatto i classici contil’oste. E l’oste è il fratellastro maggiore die Cristiana, Shawn John Shadow, figlio di primo letto dell’attrice Ewa Aulin che nel 1974 sposò il noto immobiliarista romano concependo poi con lui le due figlie.