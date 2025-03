Sport.quotidiano.net - Sfida casalinga. Cremonese su di giri col Cittadella in crisi. Quarto posto da blindare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Le clamorose, per motivi differenti, vittorie contro Catanzaro e Palermo prima della pausa nazionali hanno rilanciato le ambizioni della. E oggi, ore 17.15 allo stadio Zini, i grigiorossi cercano continuità contro il pericolante, reduce da quattro ko nelle ultime cinque partite. Gli uomini di Stroppa da qui alla trentottesima giornata voglionola quarta posizione che eviterebbe loro il primo turno dei playoff: il Catanzaro sembra l’unica rivale in grado di dare fastidio. "Stiamo alla grande dal punto di vista psico-fisico. La squadra si allena bene, con mentalità, ma la risposta giusta la vedremo domani. Diventa determinante ragionare partita per partita – l’analisi di Stroppa –. Ilè il solitoe pur cambiando metodo, gioca in maniera tignosa e verticale.