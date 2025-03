.com - Sfera Ebbasta: 7 nuove date del Summer tour 2025

Leggi su .com

Nel vivo degli show tutti sold out nei palazzetti (dopo Torino, il 29 marzo @ Inalpi Arena, sarà la volta del poker dida tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano), e in avvicinamento all’attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona,sorprende i fan con l’annuncio diperhttps://youtu.be/WTsmRAfW8w0 l’estate.L’avventura live del Trap King prosegue tra giugno e agosto sui palchi dei principali festival italiani con i nuovi appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live– del.Sette le, nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali a cielo aperto, che vanno ad aggiungersi alla già annunciata tappa di Roma, in programma il 19 luglio all’Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma: in estatetoccherà anche le città di Ferrara, il 21 giugno @ FERRARAFESTIVAL; Alba (CN), il 13 luglio @ COLLISIONI FESTIVAL; Catania, il 25 luglio @ Villa Bellini; Cinquale (MS), il 2 agosto @ VIBESFESTIVAL; Gallipoli (LE), il 4 agosto @ SOTTOSOPRA FEST; Olbia (SS), il 14 agosto @ RED VALLEY FESTIVAL; San Benedetto del Tronto (AP), il 30 agosto @ SAN.