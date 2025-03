Tarantinitime.it - Settimana Santa 2025: ritorna a Mottola il Concerto della Passione

Tarantini Time QuotidianoIn vista dei Riti, la Confraternita del Carmine e Purgatorio diorganizza per Domenica 6 Aprile alle ore 20:00 presso la Chiesa del Carmine il, giunto quest’anno alla sua XXXVIII edizione. Ilè un evento consolidato del panorama musicale mottolese che, attraverso le suggestive ed intense melodie delle marce funebri tipicheterra ionica, accompagna il pubblico in un viaggio emozionante e introspettivo verso la. Non può mancare l’omaggio all’innomottolese “Tomba che chiudi in seno” del compianto maestro Franco Leuzzi.Ilsarà eseguito dall’Associazione Musicale “U. Montanaro” diretta dalla M° Barbara Gigante. Presenta la serata la giornalista Valeria D’Autilia.