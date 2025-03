Oasport.it - Settimana Coppi&Bartali 2025, Jay Vine vince l’ultima tappa davanti a Donati. Tulett primeggia in classifica generale

Calato il sipario sull’edizionedellaInternazionale Coppi&Bartali. La quinta e ultimaha preso il via da Brisighella ed è giunta a Forlì dopo 132,5 chilometri. Una frazione, dunque, che ha messo la parola fine rispetto a chi ha svettato nella, oltre che decretare il nome del corridore a segno nell’impegno di giornata.La firma conclusiva è stata posta, dunque, dall’australiano Jay(UAE Team Emirates – XRG) che, dopo l’affermazione nella terza, ha concesso il bis in questo impegno finale della corsa italiana.è stato in grado di anticipare un drappello di una ventina di corridori, dopo aver fatto la differenza sulerta di giornata.L’aussie, quindi, ha trionfato con un margine di 33? su Davide(Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), a segno nella volata del gruppo inseguitore, precedendo il kazako Alexey Lutsenko (Israel – Premier Tech).