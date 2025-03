Iltempo.it - Sette incendi in un'ora e non solo: cosa non torna sul piromane di Ostia

Sento delle voci nella testa, credo che qualcuno mi abbia installato un chip militare». È il presuntodegli stabilimenti balneari aa parlare davanti agli inquirenti dopo il fermo con l'accusa dio doloso. Il 24enne, bloccato dalla Polizia a poche ore dall'ultimo rogo appiccato alle strutture del litorale, avrebbe raccontato che ha agito da, che non ci sarebbero mandanti e che non esisterebbero neanche complici. Una versione che però non ha convinto chi indaga, il pubblico ministero Stefano Opilio, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conso, con la collaborazione degli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Lido. «Ho dato fuoco per rabbia, non ce la faccio più, l'ho fatto per tristezza e frustrazione», le parole di Alessandro M., incensurato, residente a San Giovanni.