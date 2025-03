Lanazione.it - "Serve una scuola nuova". Mini al ministero istruzione

Leggi su Lanazione.it

Nel tour pisano la sottosegretaria all’Paola Frassinetti ha fatto tappa allaPrimaria Guerrazzi di Castelfranco (dopo Montecatini Valdicecina e Terricciola) e prima di raggiungere Pisa. L’edificio della Guerrazzi è datato. La sottosegretaria ne ha preso atto e recepito la richiesta del sindaco Fabiodi affrontare la questione al tavolo governativo, con la Regione e con l’Ufficio scolastico per verificare la possibilità di finanziamenti. La scelta futura è su due binari. "Costruire unaPrimaria nella zona degli impianti sportivo o dove si trova l’attualein via Magenta", ha detto. Frassinetti, intanto, ha invitato lo stessoalstero dell’per la prossima settimana "per capire come affrontare la questione della Guerrazzi". La sottosegretaria è stata accolta alla Primaria dal dirigente dell’Istituto comprensivo da Vinci Sandro Sodini e dalla vice Cristina Picchi.