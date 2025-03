Sport.quotidiano.net - Serie D, United Riccione. Çani suona la carica per la salvezza: "È difficile, ma non impossibile»

Loprova a rialzarsi dopo il buio di una stagione che l’ha visto sprofondare fino al penultimo posto diD e si affida all’esperienza di Edgar Cani, attaccante albanese di 35 anni exA, aggiunto in rosa la scorsa settimana. Cani, come ha trovato la squadra? "Sono incuriosito dal progetto, sapevo che la situazione non sarebbe stata facile soprattutto per la classifica e i problemi societari. Però ho trovato un ambiente sereno: loè una squadra in salute che si allena bene". Cosa serve in questo momento? "Dobbiamo rialzarci e stringerci tutti. L’obiettivo è la: dobbiamo racimolare il più possibile in poco tempo". Secondo la sua esperienza, cosa manca alla squadra? "La rosa è giovane, manca di esperienza e gestione dei momenti più complessi in cui si deve saper soffrire e lottare senza concedere nulla.