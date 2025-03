.com - Serie D / L’Ancona punta dritta alla vittoria, sia dentro che fuori dal campo

Attesa per il derby di domani alle 15 al Del Conero contro un Atletico Ascoli in cerca di riscatto. Mister Gadda: “sarà una buona occasione per cercare la, che manca da troppo”. Non ci sarà Martiniello nell’11 titolare per un affaticamento muscolare. Al suo posto Varriale e uno tra Battistini e Belcastro. Il 1 aprile, si riunirà il Consiglio Direttivo dove verranno sciolti tutti i nodi. Importanti convocazioni per le biancorosse delWomen e traguardi importanti per l’ex dorico Massimiliano Favo con l’Italia U17VALLESINA, 19 marzo 2025 – L’SSC Ancona ritorna sui campi del Del Conero, e lo fa con un obiettivo in testa: ottenere 3 punti. Unache manca ormai dal lontano 26 gennaio, il derby interno contro la Vigor Senigallia. Da lì in poi, un bottino di 4 pareggi e 3 sconfitte.