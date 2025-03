Sport.quotidiano.net - Serie D. FolloGavo, un finale con più ’cattiveria’

Cambiare mentalità e mettere da parte la ’paura’ che in alcuni momenti affligge la squadra. E’ questo il diktat da qui a fine campionato per il Follonica Gavorrano. Altra sfida delicata per il team allenato da Marco Masi ancora alle prese con una classifica non tranquilla. La trasferta di domani a San Donato Tavarnelle infatti è una di quelle partite che vanno prese con le molle. Minerari a quota 36 punti, padroni di casa con 34 punti invece, e soprattutto con la zona playout che si trova a quota 32 punti. Due formazioni allestite per altri palcoscenici e che invece corrono sul filo delle zone basse. La formazione di Marco Masi è reduce da cinque pareggi consecutivi che purtroppo sono serviti a muovere solo marginalmente la classifica. A sei giornate dal termine della stagione regolare la volata è iniziata.