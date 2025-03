Sport.quotidiano.net - Serie D. Bilò: "Una Recanatese aggressiva a Isernia»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Rifinitura, pranzo, partenza per: questo, in sintesi, il programma odierno della, in una settimana flagellata dalla pioggia che tuttavia ha solo parzialmente condizionato il lavoro della squadra. Mister Lorenzo, pur esternando la massima fiducia, rimarca come potrebbe essere letale prendere sottogamba l’: "Intanto dobbiamo essere bravi ad adattarci ad un’eventuale partita diversa dal solito anche perché, al momento attuale, il campo che troveremo è un’incognita. Tengo a dire poi che, al di là della loro posizione di classifica e con l’eccezione del match con la Civitanovese, hanno sempre tenuto le partite in grande equilibrio. Ovviamente, su tutto, c’è la fondamentale importanza della posta in palio". Di gran lunga sono la peggiore difesa del girone, con 50 gol subiti, 24 in casa mentre in attacco hanno dei giocatori, sulla carta temibili: "Proprio così, il reparto offensivo è il loro punto di forza.