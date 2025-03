Anteprima24.it - Serie C, 34esima giornata: oggi 4 anticipi, il clou domani ad Avellino e Cerignola

Partirà con quattro anticipi il 34esimo turno nel girone C di Serie C. Fari puntati soprattutto su Crotone-Latina con i pitagorici che possono consolidare il quarto posto e su Picerno-Sorrento, con i lucani alla ricerca di punti preziosi per blindare i playoff. Domani il clou del programma con Avellino-Benevento e Audace Cerignola-Monopoli in un turno forse decisivo in ottica primo posto. GIORNATA 34 GIRONE C – Sabato 29 marzo Messina-Team Altamura, ore 15 Crotone-Latina, ore 15 Casertana-Fa, ore 17:30 Picerno-Sorrento, ore 17:30 Domenica 30 marzo Audace Cerignola-Monopoli, ore 15 Trapani-Catania, ore 15 Potenza-Giugliano, ore 17:30 Avellino-Benevento, ore 19:30 Riposano: Cavese, Juventus Next Gen Classifica – Avellino 60, Audace Cerignola 58, Monopoli 53, Crotone 48, Benevento 46, Potenza 44, Catania 44 (-1), Picerno 41, Giugliano 38, Cavese 38, Juventus NG 38, Team Altamura 34, Trapani 32, Sorrento 32, Fa 30, Latina 28, Casertana 22, Messina 16 (-4) Taranto e Turris escluse