Serie B2 femminile Peri con il Roma 7 Rossi | Voglio punti

Dopo il trittico terribile contro le prime tre della classe ed in attesa dell’esito del ricorso della scorsa settimana, la Pallavolo Grosseto "Giorgio" torna in campo. Scontro salvezza oggi alle 16 per la formazionedi B2 che giocherà al ventunesima giornata di campionato in casa del7 Volley che ha 9in più delle grossetane (28 contro 19). Pallavolo Grosseto undicesima in classifica, settimo posto per le laziali. La squadra biancorossa dopo avere metabolizzato la sconfitta della settimana scorsa contro Frosinone, cerca di riprendersi cercando a fare. "Giorgio" ancora rimaneggiato con Brizzi che partirà con la squadra (ma è ancora in dubbio il suo impiego in questa gara) e Gambelli, che invece dovrebbe rientrare fra due settimane. "La sconfitta di domenica scorsa è stata metabolizzata bene e male – ha spiegato coach Rossanoalla vigilia –.