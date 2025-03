Sport.quotidiano.net - Serie B: la 31ª giornata. Il Brescia vince a Spezia. La Reggiana scivola nei playout

Ilha fatto il blitz in casa delloe fa un bel passo verso la salvezza. Con questa vittoria la squadra di Rolando Maran si porta a quota 34 punti e di conseguenza laal quint’ultimo posto che significa. Allo stadio ’Picco’ decisivo il gol di Borrelli al quarto minuto. Oggi, oltre a Sassuolo-, scenderà in campo anche il Pisa che affronterà il Cosenza alle 15. Inzaghi ha la possibilità di allungare sulloe mettere unaipoteca sulla promozione inA. "Noi giochiamo per avere pressioni, perre - ha detto ieri l’ex bomber del Milan e della Nazionale - Probabilmente all’inizio qualcuno ci aveva dato poco credito, ora ci siamo guadagnati questa classifica. Ci auguriamo di aumentare, se possibile, i punti di distacco". Che, in caso di vittoria odierna, si porterebbe a +8 punti.