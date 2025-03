Sport.quotidiano.net - Serie B donne: il successo a Cuneo rilancia il gruppo di Pachera che vorrebbe rientrare nel massimo campionato. Magia di Tucceri Cimini, le ragazze sognano la A

Il gol-olimpico di, la vittoria sul campo della Freedom, e un Bologna che è tornato a fare le cose in grande, e a sognare. Come i ragazzi di Italiano, anche le rossoblù di Matteohanno tutte le ragioni per farlo, terze a pari merito col Genoa (liguri avanti negli scontri diretti) e tornate di nuovo in corsa per la promozione inA, che sotto le Due Torri manca da ben 25 anni. Metti una domenica a, con tutta la pressione addosso e la palla che sembra non volerne sapere di entrare. Poi l’invenzione di una delle ultime arrivate, ma già più volte decisiva, Linda(16ª marcatrice diversa in), al minuto 88, con la parabola giusta e disegnata ad hoc dalla bandierina: tac, palla in rete, 0-1, partita vinta e stagione che, da quasi compromessa, torna a ravvivarsi, visto il contemporaneo pareggio delle rivali.