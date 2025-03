Sport.quotidiano.net - Serie a2. Atlante al PalaBombonera. Ultimo match casalingo

impegnoper l’che ospita alla New Real Rieti nella ventunesima giornata di A2 di calcio a 5, nonché penultima di campionato. Oggi i biancorossi chiudono la stagione regolare davanti al pubblico amico con una partita che serve a consolidare il terzo posto e ottenere il miglior piazzamento disponibile per i playoff. Appuntamento alle 18 in via Lago di Varano. I grossetani attualmente sono terzi in classifica con 32 punti e il Rieti, che arriva oggi in Maremma, ha 22 punti ed è quart’ultima e non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo oramai già salva. I biancorossi di Torre e Olanda invece devono guardarsi le spalle dal Montebianco Prato che insegue a distanza di un punto e proverà a scavalcare proprio i biancorossi in queste ultime due giornate di campionato.