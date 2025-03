Movieplayer.it - Serie A oggi, partite della trentesima giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari

prende il via il nuovo turno del campionato di calcio italiano diA: scopri glie le modalità per seguire lein programma da sabato 29 a lunedì 31 marzo., 29 marzo, riparte il campionato diA per la stagione 2024/2025 con le, undicesima del girone di ritorno. Il turno si concluderà lunedì 31 marzo con il posticipo serale. Ecco glisarà possibile vedere tutte le gare in diretta TV e. Calendariocon incontri esu Sky,e NOW Venezia-Bologna apre il 30^ turno, con la squadra emiliana a caccia di punti per la UEFA Champions League. Laè caratterizzata dall'esordio sulla panchina juventina di Igor Tudor, l'allenatore croato ha sostituito Thiago Motta, licenziato dal .