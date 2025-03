Rompipallone.it - Serie A, colpo Sesko: arriva l’annuncio dalla Germania

Leggi su Rompipallone.it

Benjaminè considerato uno dei maggiori bomber emergenti in Europa: èto un nuovo annunciosul suo futuro inALa prossima sessione di calciomercato potrebbe portare tante grosse novità inA, anche per quanto riguarda l’attacco delle maggiori big del torneo. La Juventus, infatti, perderà Kolo Muani che senza Champions League non dovrebbe restare a Torino, e anche la posizione di Dusan Vlahovic è sempre più in bilico.In molti si aspettano che il talento serbo rinasca con l’arrivo di Igor Tudor in panchina, che aveva speso grandi parole per lui. Di sicuro, i rapporti con la Juventus, ora come ora, restano ai minimi storici e la sua cessione resta probabile la prossima estate. Anche Inter e Milan dovranno mettere a segno almeno un paio di colpi a testa nel reparto offensivo.