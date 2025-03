Rompipallone.it - Serie A, colpo di scena per Nico Paz: c’è l’annuncio del ds

Il futuro diPaz ha già aperto un vero e proprio caso sul calciomercato spagnolo e italiano: c’è un nuovo annuncio del ds sull’argentinoTutti pazzi perPaz. La battuta viene semplice vista la sillaba in comune tra l’aggettivo e il cognome del fantasista, che sta accendendo le speranze e la passione calcistica di tanti tifosi nel suo primo anno in Italia. Il trequartista è arrivato al Como dal Real Madrid, ma ora la lista di pretendenti è molto più lunga e non si limita solo alle due squadre direttamente implicate nell’affare.Sicuramente c’è l’Inter, con Javier Zanetti che continua il pressing sul padre del calciatore e c’è anche la Roma, con Ranieri che stravede per il talento argentino e vorrebbe portarlo nella Capitale. Tutti questi interessamenti, però, potrebbero scemare sul nascere se Como e Real Madrid trovassero l’accordo per il calciatore.