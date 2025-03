Inter-news.it - Serie A, 30ª giornata: la nuova lista di diffidati e squalificati

Per la trentesimadiA “cambia”, inevitabilmente, ladeie degli, con gli aggiornamenti a seguito del turno che aveva preceduto la sosta per le nazionali.A –30ªCOMO-EMPOLI sabato 29 marzo ore 15Como (prossima partita Monza in trasferta): Alberto Moreno, Maximo Perrone, Gabriel Strefezza.Como: Dele Alli (una), Cesc Fàbregas (allenatore, una), Nico Paz (una).Empoli (prossima partita Cagliari in casa): Liberato Cacace, Emmanuel Gyasi.Empoli: nessuno.VENEZIA-BOLOGNA sabato 29 marzo ore 15Venezia (prossima partita Lecce in trasferta): nessuno.Venezia: Hans Nicolussi Caviglia (una).Bologna (prossima partita Napoli in casa): Tommaso Pobega.