Serie A 30 turno | Lecce-Roma 0-1

22.45 Settima vittoria di fila e 14° risultato utile consecutivo per lache passa a0-1 e sale a 52 punti. Salentini fermi a 25, quart'ultimi. Scontro Falcone-Guilbert,Angelino spreca. Reazionecon Helgason. Soulé e Koné non concretizzano (il secondo su errore ancora di Falcone). Svilar coi pugni su Gallo. Pellegrini calcia alto. Ripresa. Krstovic sfiora il gol da poco oltre metà campo. Falcone salva su Dovbyk a botta sicura.Lungo Var per un gol in fuorigioco di Pellegrini.Il gol vittoria lo firma Dovbyk di sinistro (81')