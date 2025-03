Ilrestodelcarlino.it - ’Serenata d’amore’ con mistero. Il Maestro Sardelli dirige Vivaldi

Il primodelladi Antonioè già nel titolo. Che si è dovuto inventare. Infatti "l’unico manoscritto superstite di questa composizione, custodito alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, è perfettamente conservato, scritto di pugno dall’autore e con pochissime correzioni, tuttavia manca del frontespizio – spiega Federico Maria, fra i più autorevoli studiosi e interpreti delle creazioni del Prete Rosso, che domani alle 16rà la’ al teatro Comunale di Ferrara –. Quindi non sappiamo seavesse dato un titolo, ma non c’è dubbio che racconti una storia d’amore, e così abbiamo voluto nominarlo. Sarebbe stato troppo gelido chiamare questa serenata soltanto con il numero di catalogo, RV 690". Per la nuova esecuzione del gioiello barocco (realizzata con la prestigiosa Wigmore Hall di Londra),condurrà la sua orchestra Modo Antiquo e un cast con tre voci d’eccezione, il soprano Valeria La Grotta, il mezzosoprano Giuseppina Bridelli e il tenore Valentino Buzza.