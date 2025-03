Lanazione.it - Serata sportiva al Panathlon Club Versilia Viareggio: celebrazione e nuovi progetti

Si è parlato di sport tra passato, presente e prospettive future al ristorante La Casina, al quartiere Marco Polo, dove nei giorni scorsi si è tenuta unaconviviale interorganizzata dalPadrino) e dalForte dei Marmi: laè stata una bellissima occasione per rinsaldare l’unione di due importanti realtà, la prima opera sul territorio già da 25 anni e la seconda che sta muovendo i primi passi in un territorio, quello della, ricco di storia, bellezze naturali e soprattutto grandi tradizioni di natura. Il tema della conviviale è stato la presentazione di due interessanti libri sullo sport: "Lasotto il nome di Olimpia" (scritto da Guidi, Lepore, Lorenzini e Petrucci) e "L’allenamento sportivo: la sua evoluzione dall’antichità ai giorni nostri", del professor Andrea Umili, ex presidente della Federazione italiana di pesistica e cultura fisica, nonché consigliere del