Dilei.it - Serale di Amici, anticipazioni del 29 marzo: le sfide e gli ospiti. Chi è l’eliminato

Come di consueto, giovedì 27è stata registrata la puntata deldi, la seconda per la precisione: il talent show condotto da Maria De Filippi torna con un nuovo appuntamento oggi, sabato 29. Diversesono trapelate dopo la registrazione: ecco cosa possiamo aspettarci dalla seconda puntata deldie chi sono gliin studio.di, ledella puntata del 28Come sempre, lee gli spoiler della puntata di, il talent show per eccellenza condotto da Maria De Filippi, vengono condivise dalle “talpe” diNews: durante la prima puntata del, a lasciare il programma sono stati la ballerina Asia, allieva di Emanuel Lo, e il cantante Vybes, che invece faceva parte del team Zerbi-Cele, composto da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano.