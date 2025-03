Reggiotoday.it - Seminario Pio XI, il comitato: "Siano resi noti i nomi dei sacerdoti che hanno scritto a Papa Francesco"

Leggi su Reggiotoday.it

Non si ferma la lotta delpopolare in difesa delarcivescovile Pio XI che, quasi certamente, a settembre chiuderà. Tra le prime iniziative intraprese, vi è quella di far venire allo scoperto i 100dei, che fanno parte della diocesi di Reggio -Bova e che, nei.