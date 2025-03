Sport.quotidiano.net - Seconda Finale mozzafiato. Fivizzanese, prova del nove

Quella in programma domani pomeriggio trae Migliarino è sfida decisiva, così l’ha definito l’osservatorio del campionato diCategoria, giuntom alla 28ª giornata. A confronto (ore 15,30), la prima forza del torneo contro la terza. C’è in gioco una buona fetta di futuro mediceo. Infatti, il duo di testa è formato da(64 punti), e Carrarese Giovani (62), marmiferi che aspettano la visita del Pontremoli che si trova con un piede e mezzo in zona salvezza. "Arrivati a tre giornate dalla fine non abbiamo più margine di errore rimangono tre partite da affrontare al massimo della concentrazione per non gettare via tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora – ha detto alla vigilia il ds dellaTornaboni –. Contro il Migliarino ci giochiamo una grossa fetta di campionato e spero che anche il paese ci venga a sostenere in massa".