.com - Seconda Categoria / Le Torri Castelplanio passa al San Sebastiano, beffa all’ultimo respiro per l’Aurora

Leggi su .com

In gol Moreschi ma la formazione di Campanelli ha disputato un’ottima gara e avrebbe meritato ben altro risultatoJESI, 29 marzo 2025 – Vince la capolista in zona Cesarini, la rete di Moreschi. Le due squadre hanno attaccato per tutta la partita, con poche interruzioni ma anche pochi tiri. In particolare, è ila provarci dopo neanche 30 secondi con il suo capitano Pierleoni che tenta un tiro a giro basso con il destro, la palla finisce però comoda tra le braccia di Giorgini.la palla dello 0-1 in portaNei primi 25’ le due squadre sono molto propositive ma arrivano pochissimi tiri e quando arrivano sono facili per gli estremi difensori da bloccare. Negli ultimi 20’ha giocato nettamente meglio rispetto agli ospiti, ma senza trovare il gol che si sarebbe meritata.La prima frazione finisce 0 a 0.