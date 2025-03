Se si vince al Superenalotto si deve dividere con il coniuge? C’è un trucco illegale per non farlo

Leggi su Open.online

Ha colpito molto la storia del 50enne di Caserta che,ndo al, rischia di doveril premio multimilionario con la ex moglie. In tanti si chiedono se, in caso di vincita, alspetti o meno qualcosa. L’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente nazionale dell’associazione avvocati matrimonialisti italiani, spiega a Il Messaggero quali sono i casi in cui siconuna vincita alla lotteria. «Secondo la Cassazione, per le vincite al Totocalcio, se la coppia è in regime di comunione dei beni e non è intervenuta la separazione, il partner può chiedere la metà», spiega il legale. E il vincitore non può opporsi. «Per assurdo, può scappare con tutti i soldi all’estero in qualche paradiso fiscale. Altrimenti non c’è via. Ovviamente sarebbe stato un illecito, perché non si possono far venir meno i diritti al proprio partner», sottolinea.