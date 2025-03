Thesocialpost.it - “Scusate non ce la faccio”. Andrea Pucci, malore improvviso sul palco

Durante lo spettacolo dial Gran Teatro PalaGalassi di Forlì, unha causato l’interruzione dell’esibizione. Il comico, noto per i suoi successi televisivi in ‘Colorado’, era sulcon il suo show ‘30 anni. e non sentirli’, che celebra la sua carriera.L’inizio della serata è stato regolare, conche ha intrattenuto il pubblico con battute e momenti musicali insieme alla band dal vivo. Dopo circa mezz’ora, però, ha annunciato: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti.” e si è ritirato dietro le quinte.Il pubblico ha atteso per circa 15 minuti, sperando in un rapido ritorno, ma uno dei musicisti ha comunicato chenon era in grado di riprendere. Nonostante la preoccupazione, è stato chiarito che non si trattava di un episodio grave. Lo spettacolo è stato quindi interrotto ufficialmente.