Scuola, stop ai 4 anni in uno: nuove regole contro i diplomifici

L’ultimo Cdm ha visto l’approvazione del decreto che pone una pietra tombale sui, quegli istituti superiori che permettono agli studenti rimasti indietro di fare anche quattroin uno.Lo, come annunciato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sarà operativo dall’anno prossimo (2025/2026). La novità è contenuta nel decreto per l’attuazione delle misure del Pnrr in materia di istruzione.Stretta“L’articolo uno” del testo, ha informato il ministro, contiene “la riforma dell’istruzione tecnica”.Valditara mira a garantire una maggiore qualità dell’istruzione, evitando percorsi di studio facilitati e rafforzando il valore dei diplomi.Isono da tempo nel mirino del governo Meloni: il loro numero si era già “notevolmente ridotto anche grazie alle misure adottate lo scorso anno e anche grazie all’accordo con la guardia di finanza”, ha puntualizzato Valditara.