Ilgiorno.it - Scuola primaria “Andena“ inagibile dopo l’allagamento. Sei classi resteranno in esilio sino alla fine dell’anno

Rimarranno inmolto probabilmentescolastico le seidel plesso delladi Casalpusterlengo trasferitemedia Griffini e che non sono ancora ritornateil trasferimento obbligato in seguito aldel plesso di viale Cappuccini scoperto il 3 marzo scorso. Gli ambienti interessati infatti devono ancora asciugare totalmente e poi deve essere pianificato l’intervento di messa in sicurezza. Sono invece tornati all’gli alunni delle setteche erano stati spostati negli spazi del Santuario dei Cappuccini.la scoperta della fuoriuscita di un enorme quantità di acqua in seguito ad un guasto in un servizio igienico, laera stata chiusa. Poi, per evitare la didattica a distanza, dirigenza scolastica e Comune avevano pianificato il trasferimento provvisorio degli alunni tra la Griffini e il Santuario.