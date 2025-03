Lanazione.it - Scudo Verde, regole e dubbi: martedì 1 aprile filo diretto con La Nazione

Firenze, 29 marzo 2025 – Undedicato allo. La data del primosegnerà inevitabilmente un prima e un dopo per Firenze e i suoi 41 Comuni che fanno parte della Città Metropolitana. Gli occhi delle 75 porte telematiche dellopiazzate lungo il perimetro fiorentino si attiveranno per la prima volta. E, al netto dei due mesi per l’affinamento della tecnologia, delle autorizzazioni che devono arrivare dal ministero dei Trasporti, sono tante, tantissime le domande che i cittadini hanno in serbo su questa ’rivoluzione della mobilità’ e che saranno sottoposte dalla redazione all’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio. PRESSPHOTO Firenze installazione delle porte telematiche perin Viale Europa. Inquinamento, smog, Pm10, stop diesel euro 5 Perché la percezione diffusa girando per le strade di Firenze e che i suoi residenti non abbiano ancora le idee chiare.